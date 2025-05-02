Расчеты ПЗРК «Верба» успешно поохотились на дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 65 0

Расчеты ПЗРК «Верба» сбили дроны ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Кроме БПЛА противника на счету зенитчиков — сбитые вертолеты.

Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» группировки войск «Днепр» круглосуточно несут боевое дежурство по прикрытию частей и подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Сегодня после обнаружения разведывательного беспилотника ВСУ, приближающегося к позициям российских подразделений, зенитчики пусками ракет из ПЗРК уничтожили выявленную цель.

Кроме БПЛА противника на счету зенитчиков — сбитые вертолеты ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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