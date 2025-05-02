Расчеты ПЗРК «Верба» успешно поохотились на дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты ПЗРК «Верба» сбили дроны ВСУ
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Кроме БПЛА противника на счету зенитчиков — сбитые вертолеты.
Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» группировки войск «Днепр» круглосуточно несут боевое дежурство по прикрытию частей и подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Сегодня после обнаружения разведывательного беспилотника ВСУ, приближающегося к позициям российских подразделений, зенитчики пусками ракет из ПЗРК уничтожили выявленную цель.
Кроме БПЛА противника на счету зенитчиков — сбитые вертолеты ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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