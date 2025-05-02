Неожиданное похолодание? Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 мая

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

Гидрометцентр: 2 мая в Москве ожидаются облачность и дождь

Гидрометцентр: дождь и до +9°C ожидаются 2 мая в Москве

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Тема:
Погода

Накануне в столице был побит рекорд по количеству выпавших осадков.

В Москве 2 мая ожидается небольшой дождь, облачность и до девяти градусов тепла. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура будет колебаться от плюс семи до девяти. Однако ночью столбики термометров опустятся до ноля.

В Подмосковье ожидается от шести до 11 градусов, но вместе с тем возможны небольшие осадки. По прогнозам будет северный ветер северо-западный, местами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Погода в Москве очень непредсказуемая. На смену летнего тепла и солнца пришли дожди и снег. Всего за 12 часов 1 мая был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков. Он был зарегистрирован в 1909 году.

В ночь с 1 по 2 мая жителей столицы поразил снег. При этом температура воздуха составляет от плюс двух до плюс восьми градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Урал накрыл снежный шторм. Из-за непогоды возникают перебои электроснабжения. Без света остались почти 45 тысяч человек. Чтобы люди могли выбраться из подъездов, дворники выкапывают траншеи в высоких сугробах.

Тема:
Погода
2 мая
В Москве побит 116-летний рекорд по количеству осадков
30 апр
Шашлыки отменяются? Какая погода ждет москвичей в начале мая
29 апр
Суровая весна: Урал накрыл апрельский снежный шторм
29 апр
Холодное вторжение: какая погода ждет москвичей на майские праздники
29 апр
Еще не все погодные сюрпризы: гроза с градом накрыла Омск
28 апр
Зонтик улетит? Синоптик рассказал о «сложной погоде» в шести регионах РФ 
28 апр
На пенсию раньше срока: как погода крадет у нас молодость
27 апр
Аккуратнее на дорогах: москвичей предупредили о сильном ветре 28 апреля
27 апр
Лето откладывается? Какая погода будет в регионах России в начале мая
26 апр
От заморозков спасет ледяная корочка: как помочь растениям пережить похолодание
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.49
-0.07 92.84
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая для всех знаков зодиака

Последние новости

8:27
ВС РФ запретил банкам менять условия по кредитным картам без согласия клиентов
8:06
Нереально вкусно: ТОП-9 рецептов из всеми любимых фильмов и сериалов
7:48
Неожиданное похолодание? Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 мая
7:30
Су-34 ударили по пункту временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:56
Трамп объявил 8 мая в США «Днем победы во Второй мировой войне»
6:39
«Наши враги»: внук Героя СССР — об эксгумации солдат во Львове

Сейчас читают

США больше не будут посредниками в переговорах между РФ и Украиной
Названа дата следующей после майских праздников короткой рабочей недели
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака