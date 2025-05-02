Ночная атака ВСУ на Севастополь стала самой массированной в этом году

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Развозжаев: ночная атака ВСУ на Севастополь стала самой массированной в году

Ночная атака ВСУ на Севастополь стала самой массированной в этом году

Фото: www.globallookpress.com/Jamal Awad

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Было ликвидировано более 50 БПЛА в воздушном пространстве и несколько морских дронов в акватории.

Ночная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь стала самой массированной в этом году. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развозжаев в Telegram-канале.

«Благодарю силы ПВО и наш флот, которые этой ночью отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в этом году. По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и несколько морских дронов в акватории. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали», — сказано в публикации.

Развозжаев отметил, что совершенная атака — попытка ВСУ испортить майские праздники не только жителям полуострова, но и туристам. Сделать этого не получилось.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ нанесли удар дронами по рынку в Алешках, есть жертвы.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
2 мая
Флот РФ во взаимодействии с силами ПВО отражает атаку на Севастополь
1 мая
Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников
30 апр
Пожар произошел на предприятии в Муроме после падения БПЛА
30 апр
Три человека пострадали при атаке беспилотников на Рыльск в Курской области
29 апр
Дрон украинских боевиков атаковал школьный автобус в Запорожской области
29 апр
Атака беспилотников ВСУ отражена в Нижегородской области
28 апр
Опубликованы кадры последствий атаки украинских БПЛА на Брянск
28 апр
Более 100 беспилотников ВСУ за ночь пытались атаковать регионы России
28 апр
Житель Брянска погиб в результате атаки дронов ВСУ на город
27 апр
В Ивановской области объявлен режим опасности атаки беспилотников
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.49
-0.07 92.84
-0.33
Модный гороскоп: что из трендов весны — лета 2025 года примерить знакам з...

Последние новости

11:38
«Это служение»: Ирина Пегова дала совет, как отпустить детей во взрослую жизнь
11:22
Ночная атака ВСУ на Севастополь стала самой массированной в этом году
10:55
Народный метод: спасет ли сырое яйцо от похмелья
10:39
В Дагестане ФСБ предотвратила теракт в отношении правоохранителей
10:21
«Важная тема для меня»: актер Михаил Тройник о дружбе в фильме «Финал»
10:08
Модный гороскоп: что из трендов весны — лета 2025 года примерить знакам зодиака

Сейчас читают

Су-34 ударили по пункту временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Расчеты ПЗРК «Верба» успешно поохотились на дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака