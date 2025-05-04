Пока на Западе пытаются переписать итоги Второй мировой, Москва отвечает фактами.

Для Киева, как мы видим, что Курск, что Пасха, что День Победы — лишь вопрос сиюминутной политической ситуации. Для нас 9 мая — священный праздник. Все знают, что в годы Великой Отечественной войны СССР потерял примерно 27 миллионов человек, но это общая цифра.

Расклад по республикам бывшего Союза даст такую картину: РСФСР — почти 14 миллионов погибших, то есть более половины всех потерь; Украинская ССР — почти четыре миллиона; Белорусская ССР — чуть более двух миллионов человек. Отношение в России к памяти о Великой войне особое, оно закреплено в конституции. И на попытки переписать историю по закону необходимо отвечать.

Например, в западной прессе все чаще стали появляться заметки, якобы Гитлер в мае 1945 года спасся и скрывался потом в Южной Америке.

В ответ на это ФСБ 30 апреля, в день гибели нацистского вождя, рассекретила данные о его последних часах жизни. Показали останки немецкого фюрера, которые до сих пор хранятся в российских архивах — это кусок черепа с пулевым отверстием и зубы со следами цианида, яда, который он принял в бункере вместе с Евой Браун.

Контрразведка опубликовала и показания личного камердинера Гитлера Гейнца Линге. Он после войны в мемуарах доказывал, что Гитлер сам застрелился.

Однако, как следует из материалов ФСБ, на допросах Линге говорил другое, что звука выстрела не слышал вообще. Из материалов экспертиз следует, что умер Гитлер от цианида. Так кто стрелял? Дырка в черепе ведь есть. В рассекреченных материалах содержится настоящая историческая сенсация — начальник личной охраны Гитлера Ганс Раттенхубер считал, что это сам Линге стрелял в уже мертвого Гитлера, чтобы обеспечить фюреру видимость героической смерти.

Героем его, к слову, пытались выставить и в мае 1945-го, последние руководители Рейха, убеждая, что Гитлер погиб, обороняя Рейхсканцелярию от Красной армии. Нет. Он отравился крысиным ядом. Бросил свою армию за десять дней до падения.

Почему сейчас такое внимание к деталям событий 80-летней давности? Это борьба за нашу историю. Чем дальше в прошлое уходят те события, тем больше соблазнов все исказить. Не допустить этого — наш священный долг. Долг перед нашими павшими предками.

«День Победы — особый день. Все, что происходило во времена Второй мировой войны и, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, это, безусловно, триумф нашего народа. Все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую победу. Ну, конечно, РФ в силу ее масштабов внесла максимальный вклад в эту победу и больше всего положила на алтарь этой победы», — отметил Владимир Путин.

Что в таких условиях для Киева решение Москвы о перемирии на День Победы? Напоминание об общем прошлом, которое там стараются забыть и вымарать. Напоминание о героях и «пособниках», но время, я уверен, все расставит по местам.

А дело героев Великой Отечественной продолжают их внуки и правнуки. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Триколоры взвились над еще одним селом Харьковской области — Каменкой. Чему предшествовали штурм и зачистка. Тех бойцов ВСУ, кто сдавался, оставляли в живых, кто сопротивлялся — уничтожали вместе с их укрытиями.

Так плацдарм на правом берегу Оскола стал шире еще на несколько километров. Южнее Купянска, в районе Новоплатоновки, по расположению противника нанесла удары наша авиация, вероятно, готовя почву для наземного наступления войск на этом участке.

Бойцы группировки «Запад» развивают свой успех на Краснолиманском направлении, и сухая погода только этому благоволит. Сейчас до линии контроля на их участке самого Красного Лимана остаются считанные километры.

На Краснолиманском направлении снайперы спецназа группировки «Запад» поддерживали продвижение наших штурмовиков, срывали ротацию ВСУ и ликвидировали их наблюдательные посты.

Но чтобы произвести один такой выстрел на расстоянии до полутора километров, снайперской паре требуется не один день наблюдения.

«Плюс-минус смотрим, в какой промежуток времени они ходят, и уже на вторую-третью ночь начинаем работать. Может, он где-то голову чуть высунул, тепло появилось. Может, он начинает копать где-то. Где-то в посадке блики тепловой сигнатуры происходят», — сказал разведчик-снайпер группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Басмач».

А наши пилоты FPV-дронов вот так уничтожали технику врага вместе с их экипажами. Выслеживали и нейтрализовали минометные точки.

На наших глазах бойцы снаряжают дрон с боевой частью так быстро, что мы едва успеваем следить за их движениями.

И даже такой горький опыт становится для бойцов хорошо усвоенным уроком. Помимо тех, которые специалисты кропотливо проходят в учебном центре «Дракон» 25-й армии.

Фронтовой ВПК не стоит на месте. Его развитие позволяет собирать некогда заоблачно дорогие наземные дроны буквально из подручных средств и без больших вложений.

«Он сделан из двух гидроскутеров, себестоимость: пять тысяч, пять тысяч, несколько батареек, отломанный от дрона передатчик, и все, пожалуйста, вот он, работает», — сказал руководитель учебного центра БПЛА «Дракон» 25-й армии группировки «Запад» с позывным «Гуран».

Войска не останавливают свое движение вперед. Под контроль взята Степовая Новоселка в Купянском районе. После освобождения Дорошовки армия идет в направлении Моначиновки, где можно будет перерезать железнодорожное сообщение между Купянском и Великим Бурлуком, что облегчит задачу по освобождению двух стратегически значимых городов на этом направлении.