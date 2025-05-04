Волгоградская репетиция и интрига с «Орешником»: как пройдет парад Победы

В преддверии 9 мая торжественные мероприятия уже начали проходить по всей стране.

Россия, несмотря на все эти вопли и угрозы, готовится к своему главному празднику — Дню Победы. В Волгограде, можно сказать, уже прошла генеральная репетиция. Там в честь форума «Великое наследие — общее будущее» был дан салют над Мамаевым курганом.

Сталинград. Место крупнейшей битвы Второй мировой войны. Место, где окончательно были сорваны планы Гитлера по разгрому СССР. Отсюда, с берегов Волги и далее на запад, Красная Армия будет только наступать. Это после Сталинграда впервые прошла конференция союзников, это после Сталинграда они решились на то, чтобы открыть второй фронт в Европе. Потому что все в принципе было понятно. Вопрос был только в сроках.

Крепость на Волге будет одним из 25 городов, где в этом году пройдут военные парады. Главный, конечно, в Москве.

Основная интрига, которую пока не удалось раскрыть во время репетиций — будет ли на Красной площади продемонстрирован «Орешник»? Новейшее оружие российской армии, которому нет аналога. Эффектные испытания весь мир увидел. Покажут ли изделие?

Что совершенно точно известно, по Красной площади в составе парадных расчетов пройдут герои СВО, что подчеркивает преемственность поколений защитников Отечества.

«Известиям» удалось познакомиться с некоторыми участниками парада. Это, например, танкист гвардии майор Юрий Овсянников, кавалер трех орденов Мужества. Два из них он получил за бои в Попасной, это в ЛНР.

«Зашли с боем, вел колонну, прорвали. Прорвали линию фронта противника, зашли в тыловые районы и очень хорошо шугнули наших товарищей врагов. И после этого уже начали систематические накаты и продавили их. То есть зашли уже в город и дальше выбивали», — говорит майор ВС РФ, Герой России Юрий Овсянников.

Рядом с танкистом — штурмовик, гвардии майор Роман Апалков, освобождавший Марьинку. Это город в ДНР. У него два ордена Мужества и Золотая Звезда героя на груди.

«Вот это часто задаваемый вопрос: „За что получил?“ Я отвечаю: „Ну как за что? Подбил десять танков, сбил два вертолета, два истребителя“. Ну так хотят все слышать. За то, что выполнял поставленные вышестоящим командованием боевые задачи с наименьшими потерями в личном составе», — рассказывает майор ВС РФ, Герой России Роман Апалков.

И оба наших собеседника в разговоре признаются — переживают за своих подчиненных. Пока они здесь, в Москве, тренируются маршировать, их бойцы продолжают выполнять поставленные боевые задачи, приближая победу день за днем. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Бойцы 56-го отдельного батальона спецназа 51-й армии бьют по очередному укрепрайону ВСУ. На этом участке недавно произошла ротация. Враг завел свежие силы, как говорят наши операторы FPV, пока непуганые, ведут себя дерзко. Поэтому работать приходится особенно активно.

«Они уверены в том, что мы их, скорее всего, не снесем», — сказал боец 56-го ОБСПН 51-й гвардейской армии с позывным «Черкес».

«Ну пока уверены в своей безнаказанности, ну это пока», — сказал боец 56-го ОБСПН 51-й гвардейской армии с позывным «Малой».

Еще одной особенностью в деле именно этих пилотов FPV теперь является расстояние. Работаем с расчетом FPV, находятся парни в достаточно безопасном месте от запуска, все это позволяет намного дольше работать, им теперь не нужно выезжать в само место атаки.

Разведчикам врага, так же как и нашим наблюдателям на передовой, гораздо проще засечь именно пункты управления дронами, поэтому и решено оттянуть их расположение как можно дальше, при этом без потери эффективности и управляемости.

Войска каждый день забирают новые территории. За апрель заняты 175 квадратных километров. На сорок два больше результатов марта. Особенно активно фронт движется на Красноармейском направлении. Подразделения группировки «Центр» вошли в Новоалександровку, закрепились в Новоеленовке, штурмуют Малиновку, все это правый фланг самого города Красноармейск. Левее атака идет со стороны Котлино.

Особую роль в продвижении сейчас играют БПЛА разного типа, а основным средством поражения на фронте окончательно стали FPV-дроны.

На каких-то участках они практически полностью заменили артиллерию. Где-то с их помощью перекрыли противнику все пути снабжения. Доставить еду, воду, боеприпасы, высадить десант для очередной атаки наши пилоты просто не дают. Постоянно атакуют врага и на позициях.

Местность всегда под полным контролем.

«Уничтожаем определенные объекты, антенны, РЭБы, „Старлинки“, подозрительные всякие здания разбираем. После разведки вылетаем с разведчиком и работаем по подтверждениям», — сказал боец 56-го ОБСПН 51-й гвардейской армии с позывным «Малой».

Результаты работы расчетов уже заметны. В этом районе движение техники практически прекратилось. Противник вынужден проходить десятки километров пешком, теряя время и силы, которые нужны ему для атак.