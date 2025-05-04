Мужчина подорвался на поднятом запале от гранаты в Курской области

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

В Курской области мужчина подорвался из-за поднятной гранаты

Мужчина поднял запал гранаты и подорвался

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Губернатор региона призвал граждан быть бдительными.

Во Льгове Курской области мужчина получил множественные травмы из-за взорвавшейся в его руках гранаты. Запал от боеприпаса пострадавший поднял возле своего дома. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня в городе Льгове 57-летний местный житель около своего дома поднял запал от гранаты. В результате взрыва мужчина получил множественные минно-взрывные раны. В тяжелом состоянии его доставляют в Курскую областную больницу. Уверен, что наши врачи сделают все возможное и невозможное, чтобы его спасти», — сообщил глава региона.

Хинштейн также призвал граждан быть бдительными. Он напомнил, что нельзя ни в коем случае приближаться к обнаруженным подозрительным предметам, тем более брать их в руки.

Это не первый подобный случай в Курской области. Не так давно при детонации кассетной мины типа «колокольчик» в Обоянском районе пострадал мужчина. Также ранее 5-tv.ru писал, что в Белгородской области ребенок пострадал из-за боеприпаса ВСУ.

Тема:
Курская область
4 мая
В Курской области загорелась АЗС после удара ВСУ
3 мая
Жителей четырех регионов предупредили о мошенничестве под предлогом матпомощи
2 мая
Участники боев за Курскую область получили статус ветерана боевых действий
30 апр
Путин поддержал создание мемориала волонтерам в Курской области
30 апр
В Курской области блогера Апачева второй раз оштрафовали за приезд в Суджу
30 апр
Три человека пострадали при атаке беспилотников на Рыльск в Курской области
29 апр
«Не останавливайся»: как ВС РФ со спецназом КНДР освобождали Курскую землю
28 апр
Надежное дружеское плечо: новые кадры работы армейского спецназа КНДР и ВС РФ
28 апр
Боевика ВСУ приговорили к 16 годам заключения за преступления в Курской области
28 апр
Российские военные в Курской области обнаружили западное оружие и экипировку
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.49
-0.07 92.84
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:13
Взрыв прогремел в жилом доме на юго-западе Москвы
20:54
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Белгородской области пострадал из-за атаки ВСУ
20:32
«Наш долг и наша честь»: в Кельне прошла акция «Бессмертный полк»
20:12
Мужчина подорвался на поднятом запале от гранаты в Курской области
19:50
Вербовали подростков: полиция предотвратила теракт на концерт Леди Гаги
19:30
Католические епископы Нью-Йорка осудили Трампа за фото в облачении Папы Римского

Сейчас читают

Взрыв прогремел в жилом доме на юго-западе Москвы
«Точка роста»: Тройник после разрыва с Пересильд рассказал, как справляется с трудностями
Попробовать молоко банты: коктейли в стиле «Звездный войн»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака