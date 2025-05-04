Мужчина подорвался на поднятом запале от гранаты в Курской области

Губернатор региона призвал граждан быть бдительными.

Во Льгове Курской области мужчина получил множественные травмы из-за взорвавшейся в его руках гранаты. Запал от боеприпаса пострадавший поднял возле своего дома. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня в городе Льгове 57-летний местный житель около своего дома поднял запал от гранаты. В результате взрыва мужчина получил множественные минно-взрывные раны. В тяжелом состоянии его доставляют в Курскую областную больницу. Уверен, что наши врачи сделают все возможное и невозможное, чтобы его спасти», — сообщил глава региона.

Хинштейн также призвал граждан быть бдительными. Он напомнил, что нельзя ни в коем случае приближаться к обнаруженным подозрительным предметам, тем более брать их в руки.

Это не первый подобный случай в Курской области. Не так давно при детонации кассетной мины типа «колокольчик» в Обоянском районе пострадал мужчина. Также ранее 5-tv.ru писал, что в Белгородской области ребенок пострадал из-за боеприпаса ВСУ.