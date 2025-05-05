Страны Европейского союза не хотят пускать премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию на празднование Дня Победы. Он поделился, что некоторые государства планируют запретить пролет правительственного борта через свою территорию.

Ранее Брюссель настойчиво рекомендовал политику не посещать Москву 9 Мая. Однако, несмотря на все европейские провокации и угрозы со стороны Украины, Фицо подтвердил визит. По его словам, он хочет лично выразить уважение народу России — потомкам тех, кто внес главный вклад в разгром фашизма.

Ранее, писал 5-tv.ru, Роберт Фицо высказался об угрозах лидера киевского режима Владимира Зеленского в адрес гостей парада Победы в Москве.