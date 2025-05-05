В Евросоюзе пытаются помешать визиту словацкого премьера в Россию на 9 Мая

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Роберт Фицо сообщил, что отдельные страны угрожают запретить пролет его правительственного борта через их территории.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Страны Европейского союза не хотят пускать премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию на празднование Дня Победы. Он поделился, что некоторые государства планируют запретить пролет правительственного борта через свою территорию.

Ранее Брюссель настойчиво рекомендовал политику не посещать Москву 9 Мая. Однако, несмотря на все европейские провокации и угрозы со стороны Украины, Фицо подтвердил визит. По его словам, он хочет лично выразить уважение народу России — потомкам тех, кто внес главный вклад в разгром фашизма.

Ранее, писал 5-tv.ru, Роберт Фицо высказался об угрозах лидера киевского режима Владимира Зеленского в адрес гостей парада Победы в Москве.

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