Двое подростков пострадали в результате атаки ВСУ по Рыльску Курской области

Врачи уже оказали помощь детям.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В результате атаки боевиков ВСУ на электроподстанцию в городе Рыльске, расположенном в Курской области, пострадали двое несовершеннолетних. Об этом стало известно из заявления временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна, которое он сделал 6 мая.
«Сегодня поздно вечером совершен удар по электроподстанции в городе Рыльске. К сожалению, в результате атаки ранены двое несовершеннолетних», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
Как сообщили, 14-летней девочке, которая получила касательное осколочное ранение левой голени, и 17-летнему юноше с осколочным ранением правой голени была оказана вся необходимая медицинская помощь. Врио губернатора заверил, что их жизни вне опасности.
Он также отметил, что в результате нападения боевиков ВСУ на город были выведены из строя два трансформатора, что привело к полному отключению электроэнергии. По словам Хинштейна, аварийные службы смогут приступить к работе, как только позволит оперативная обстановка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные отразили попытку атаки ВСУ в Курской области.
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