Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Теткино в Курской области. На прорыв Киев бросил сотни боевиков. Задействовали машины разминирования, квадроциклы, тяжелую технику. Пехота ВСУ использовала тактику малых групп.

По врагу ударили российские беспилотники, авиация и артиллерия. FPV-дроны на оптоволокне подбили бронетранспортер и бронеавтомобиль «Козак». После первых попаданий националисты пустились в бегство, бросая машины и раненых. По отступающим боевикам работают минометы.