Российские военные отразили попытку атаки ВСУ в Курской области
Украинские боевики применили тяжелую технику и тактику малых групп, но были вынуждены отступить под натиском российской обороны.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Теткино в Курской области. На прорыв Киев бросил сотни боевиков. Задействовали машины разминирования, квадроциклы, тяжелую технику. Пехота ВСУ использовала тактику малых групп.
По врагу ударили российские беспилотники, авиация и артиллерия. FPV-дроны на оптоволокне подбили бронетранспортер и бронеавтомобиль «Козак». После первых попаданий националисты пустились в бегство, бросая машины и раненых. По отступающим боевикам работают минометы.
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