В Подмосковье ожидается похолодание ниже нуля

В столице же будет немного теплее.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В четверг, 8 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В городе в течение дня прогнозируется температура воздуха в пределах от 11 до 13 градусов тепла. Ночью же столбики термометров опустятся до отметки в один градус выше нуля.
В Подмосковье в дневное время прогнозируется от плюс девяти до плюс 14 градусов, а в ночное время возможно похолодание до минус одного.
Прогнозируется, что ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5–10 м/с. Барометрическое давление будет в пределах 744–745 мм ртутного столба.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в столице России 9 мая температура будет на шесть градусов ниже обычных показателей, характерных для региона. А в ближайшие дни, 10 и 11 мая, не стоит ожидать улучшения погоды. В эти дни будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ночью температура будет колебаться от нуля до плюс пяти градусов, а днем — от десяти до 15 градусов. Это на четыре-пять градусов ниже нормы.
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