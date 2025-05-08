«Праздновать День Победы — только в Москве»: Гузеева посетила Берлин

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 955 0

Лариса Гузеева: возложили цветы павшим солдатам, но завтра в Москву

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Instagram*/_larisa_guzeeva_; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Телеведущая возложила цветы павшим советским солдатам во время поездки в Германию.

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева возложила цветы в Берлине павшим в годы Великой Отечественной войны советским солдатам. Видеоролик из столицы Германии она опубликовала в соцсетях.

«Завтра домой — великий праздник только дома, только дома. Предвосхищая вопросы, естественно, мы нашим павшим солдатам возложили цветы. Ну а как по-другому? Но праздновать — только в Москве», — сказала Лариса Гузеева.

Также ведущая рассказала о своем пребывании в Берлине и показала, как выглядит интерьер старинного ресторана, построенного в 1621 году. Она была в восторге от местной кухни и не раз повторяла за кадром: «Это просто невероятно».

Знаменитость рассказала, что ей посчастливилось оказаться в ресторане сразу после его открытия. По ее словам, чтобы попасть в это заведение, нужно заранее бронировать столик.

«Нас милостиво впустили», — поделилась Гузеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Гузеева опровергла слухи о романе с Никитой Михалковым во времена съемок фильма «Жестокий романс».

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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