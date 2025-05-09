Минута молчания памяти павших в борьбе с фашизмом: прямая трансляция

В России проходит минута молчания памяти павших в борьбе с фашизмом в годы ВОВ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Давайте вспомним всех, кто отдал жизнь за Родину, за мирное небо над головой.
Трансляция завершена
Минута молчания в память обо всех погибших в Великой Отечественной войне проходит в России в день 80-й годовщины Великой Победы. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию.
Великая Отечественная война унесла жизни более 26 миллионов советских граждан. Давайте вспомним всех, кто отдал жизнь за Родину, за мирное небо над головой.
Торжественно-траурная передача «Минута молчания» проходит в России каждое 9 мая с 1965 года. В этот момент вся страна замирает, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. В эфире радио и телевидения транслируется этот важный момент, символизирующий уважение к подвигу советского народа.
Текст, который звучит перед началом минуты молчания, имеет свою историю. Он был написан в 1946 году, в канун первой годовщины Победы. С тех пор его ежегодно немного редактировали, но основная идея оставалась неизменной. В разные годы этот текст озвучивали известные дикторские голоса: Юрий Левитан, Ольга Высоцкая и Игорь Кириллов.
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