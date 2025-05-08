Киностудия Горького покажет классику военного кино на крупнейших экранах Москвы

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Выбранные для трансляции фильмы вошли в золотую коллекцию киностудии.

Киностудия Горького покажет классику военного кино на крупнейших экранах Москвы

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Тема:
День Победы 9 Мая

Киностудия Горького планирует показать отрывки из военных фильмов на фасадах столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

«Военные картины всегда были неотъемлемой частью праздника Дня Победы, напоминая зрителям о важных человеческих ценностях — дружбе, любви, верности и отваге. И в этом году, благодаря нашему проекту, любимые кинофильмы можно будет увидеть не только на экранах телевизоров, но и на широкоформатных рекламных поверхностях города», — цитирует слова генерального директора Киностудии Горького Юлианы Слащевой ведомство.

Она также добавила, что фильмы, которые будут показаны в рамках мероприятия, вошли в золотую коллекцию компании и призваны объединять разные поколения нашей страны.

Жители и гости столицы смогут увидеть такие кинокартины, как «Зоя», «Молодая гвардия», «На семи ветрах», «…А зори здесь тихие», «Семнадцать мгновений весны». Кроме этого, они будут показаны 9 и 10 мая в эфире федеральных телеканалов.

Транслировать киноленты планируют на крупнейшие медиаэкраны Москвы — на Краснопресненской набережной и Большой Тульской улице.

Некоторые из картин киностудии Горького вошли в список 5-tv.ru самых главных фильмов о Великой отечественной войне.

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