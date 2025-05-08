Киностудия Горького покажет классику военного кино на крупнейших экранах Москвы

Выбранные для трансляции фильмы вошли в золотую коллекцию киностудии.
Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Киностудия Горького планирует показать отрывки из военных фильмов на фасадах столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.
«Военные картины всегда были неотъемлемой частью праздника Дня Победы, напоминая зрителям о важных человеческих ценностях — дружбе, любви, верности и отваге. И в этом году, благодаря нашему проекту, любимые кинофильмы можно будет увидеть не только на экранах телевизоров, но и на широкоформатных рекламных поверхностях города», — цитирует слова генерального директора Киностудии Горького Юлианы Слащевой ведомство.
Она также добавила, что фильмы, которые будут показаны в рамках мероприятия, вошли в золотую коллекцию компании и призваны объединять разные поколения нашей страны.
Жители и гости столицы смогут увидеть такие кинокартины, как «Зоя», «Молодая гвардия», «На семи ветрах», «…А зори здесь тихие», «Семнадцать мгновений весны». Кроме этого, они будут показаны 9 и 10 мая в эфире федеральных телеканалов.
Транслировать киноленты планируют на крупнейшие медиаэкраны Москвы — на Краснопресненской набережной и Большой Тульской улице.
Некоторые из картин киностудии Горького вошли в список 5-tv.ru самых главных фильмов о Великой отечественной войне.
- 8 мая
- «Священная дата»: Путин произнес речь перед иностранными гостями
- 8 мая
- Сильнее огня и разлуки: трогательные письма времен Великой Отечественной войны
- 8 мая
- География Победы: какие памятники героям Великой Отечественной войны сохранились за рубежом
- 8 мая
- «Наше дело прокукарекать, а там хоть и не рассветай»: как снимали «В августе 44-го…»
- 8 мая
- Ничто не забыто: 10 главных фильмов о Великой Отечественной войне
- 8 мая
- Грелись водкой и носили рюкзаки с кирпичами: как снимали «…А зори здесь тихие»
- 8 мая
- «Праздновать День Победы — только в Москве»: Гузеева посетила Берлин
- 8 мая
- Пять евродепутатов планируют посетить парад Победы в Москве
- 8 мая
- «Воздушный бессмертный полк»: акция ко Дню Победы прошла в небе над Кубинкой
- 8 мая
- Предложение, песни Цоя и танцы: как Москва и Петербург готовятся к 9 мая
80%
Нашли ошибку?