«Непокоренный врагам Ленинград»: как прошел Парад Победы в Петербурге

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Парад Победы с участием более пяти тысяч человек прошел в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Для Северной столицы этот праздник имеет особое значение. Во время блокады жители города пережили многое, но не были сломлены.

По Дворцовой площади Санкт-Петербурга сегодня прошли более пяти тысяч человек — военнослужащие, курсанты и юнармейцы.
Колонну техники по традиции возглавил танк Т-34. За ним проехали мотоциклы, бронеавтомобили, внедорожники.

Особое внимание уделили подвигу блокадного Ленинграда, почетные места на трибунах занимали ветераны.

О подвиге блокадного Ленинграда в своем поздравлении с 9 Мая говорит сегодня губернатор Александр Беглов. Он напомнил, что своим мужеством жители города подавали пример всему советскому народу.

Губернатор также отметил, что сейчас наша страна так же сильна и едина, как и в мае 1945-го.

«Для нашего города, города-героя, День Победы является особенным праздником. Непокоренный врагам блокадный Ленинград вдохновлял страну своим примером, мужеством своих защитников и жителей, помогал держаться бойцам Красной Армии. Низкий поклон, безмерная благодарность всем, кто приближал светлый день — 9 мая 1945 года. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашего Отечества», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как играли свадьбы в годы Великой Отечественной войны.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

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