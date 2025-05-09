«Непокоренный врагам Ленинград»: как прошел Парад Победы в Петербурге

Для Северной столицы этот праздник имеет особое значение. Во время блокады жители города пережили многое, но не были сломлены.

По Дворцовой площади Санкт-Петербурга сегодня прошли более пяти тысяч человек — военнослужащие, курсанты и юнармейцы.

Колонну техники по традиции возглавил танк Т-34. За ним проехали мотоциклы, бронеавтомобили, внедорожники.

Особое внимание уделили подвигу блокадного Ленинграда, почетные места на трибунах занимали ветераны.

О подвиге блокадного Ленинграда в своем поздравлении с 9 Мая говорит сегодня губернатор Александр Беглов. Он напомнил, что своим мужеством жители города подавали пример всему советскому народу.

Губернатор также отметил, что сейчас наша страна так же сильна и едина, как и в мае 1945-го.

«Для нашего города, города-героя, День Победы является особенным праздником. Непокоренный врагам блокадный Ленинград вдохновлял страну своим примером, мужеством своих защитников и жителей, помогал держаться бойцам Красной Армии. Низкий поклон, безмерная благодарность всем, кто приближал светлый день — 9 мая 1945 года. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашего Отечества», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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