«Священный день»: Владимир Машков поздравил россиян с Днем Победы

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 583 0

Народный артист РФ Владимир Машков поздравил россиян с Днем Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Он пожелал согражданам здоровья и счастья.

Парад Победы в Москве посетил народный артист России Владимир Машков. Он поздравил жителей страны с праздником и назвал дату 9 Мая священной. Своими пожеланиями он поделился с корреспондентом «Известий» Николаем Ивановым.

«Потрясающий праздник, замечательный праздник. Я поздравляю всех с этим великим праздником, священным днем!» — поделился актер.

Машков отметил, что погода в день Парада не подвела. Он также пожелал россиянам здоровья, счастья, а главное — победы.

Мероприятия в честь юбилея Победы посетили не только отечественные политики, но и активисты, общественные и культурные деятели. На параде присутствовали и ветераны Великой Отечественной войны. В том числе долгожитель Хачик Овакимян, которому недавно исполнилось 102 года. На трибунах также сидели представители иностранных государств и зарубежные звезды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что праздник посетили сербский режиссер режиссер Эмир Кустурица и американский актер Стивен Сигал. Кустурица отметил, что приглашение Путина это не только показатель уважения к историческим событиям, но признание военной мощи страны, которая призвана защищать справедливый мир.

Тема:
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