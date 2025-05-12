ВС РФ ударом «Искандера-М» уничтожили РСЗО HIMARS, обстрелявшую Рыльск

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Цель была обнаружена средствами воздушной разведки и ликвидирована ударом комплекса «Искандер».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Наши военные уничтожили HIMARS, из которого киевские формирования обстреляли город Рыльск в Курской области.

Обнаружить реактивную установку удалось воздушной разведке. На этих кадрах машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) двигаются по проселочной дороге. И вскоре цель точно поражают наши ракеты. Уничтоженный HIMARS на счету расчета комплекса «Искандер». В Рыльске в результате атаки ВСУ пострадали трое мирных жителей. Повреждена гостиница, расположенная на въезде в город.

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