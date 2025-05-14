Три вспышки на Солнце: какой будет геомагнитная активность Земли 15 мая

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Лаборатория солнечной астрономии: вероятность магнитной бури 15 мая составит 17%

Три вспышки на Солнце: какой будет геомагнитная активность Земли 15 мая

Фото: 5-tv.ru

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Волнения на ближайшей к нам звезде усилились до класса «М».

Возросла вероятность того, что 15 мая на Землю обрушится магнитная буря. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно данным специалистов, 14 мая произошло четыре вспышки на Солнце. Три из них достаточно слабые, однако одна достигла класса М, что оценивается как сильная. Это значит, что вероятность геомагнитной активности 15 мая увеличится.

Согласно расчетам экспертов, возникновение магнитной бури составляет 17%. Небольшие колебания ожидаются с вероятностью 35%. По прогнозам специалистов, магнитосфера нашей планеты может и вовсе остаться в спокойном состоянии. Такой исход событий оценивается в 48%.

Если возмущения все же настигнут Землю, то, вероятнее всего, их сила будет колебаться в районе 2-3 баллов по шкале Kp, что относится к низкому показателю. Спокойным геомагнитное поле считается еще при отметке в 1,7 балла.

Пик волнений ожидается в период с 15:00 до 21:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что северное сияние раскрасило небо над регионами России из-за вспышек на Солнце.

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