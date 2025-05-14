ВСУ атаковали администрацию города в Запорожской области, есть пострадавшие
Балицкий: ВСУ прицельно атаковали администрацию в Каменке-Днепровской
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Балицкий Евгений/BalitskyEV; 5-tv.ru
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Опасность повторных ударов сохраняется.
Боевики ВСУ прицельно атаковали беспилотниками администрацию города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в официальном Telegram-канале.
«Пострадали двое сотрудников администрации — они получили легкие ранения», — уточнил глава субъекта.
По его словам, опасность повторных ударов со стороны противника сохраняется. Губернатор подчеркнул, что находится нап связи с оперативными службами региона.
Балицкий призвал автомобилистов, следующих до Каменки-Днепровской, воздержаться от поездок.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ нанесли удар дронами по рынку в Алешках в Херсонской области.
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