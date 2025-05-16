Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Сережи
У восьмилетнего мальчика — множественные опухоли головного мозга.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю восьмилетнего Сережи.
У мальчика — множественные опухоли головного мозга, из-за чего постоянно возникают приступы эпилепсии. Ему требуется срочная операция, стоимостью 2,5 миллиона рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!
За сутки вы перечислили 3 147 180 рублей. Остальные средства будут направлены на помощь другим подопечным благотворительного фонда!
Спасибо вам большое!
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