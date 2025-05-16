ВСУ потеряли более 1130 боевиков.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Вооруженные силы России освободили село Вольное Поле в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Поле ДНР», — отметило ведомство.
Российские военные нанесли удары по позициям бригад ВСУ. В результате этого противник потерял более 1130 боевиков, а также 22 артиллерийских орудия, 41 автомобиль, 15 бронированных машин, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.
Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что бойцы РФ освободили населенные пункты Новоалександровка и Торское в ДНР.
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