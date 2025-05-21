«Правое дело»: волонтеры «Молодой гвардии» рассказали о работе в Курской области
В «Молодой гвардии» отчитались Путину о работе в Курской области
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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В этой организации задействовано более 470 активистов из 47 регионов.
Когда волонтеры видят глаза людей, которым помогают, понимаем, что наше дело правое. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал Александр Сидоренков — руководитель гуманитарной миссии «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) в Курской области.
«Самое главное, когда мы приезжаем в приграничье с гуманитаркой как к мирным жителям, так и к военным, мы видим эти глаза, видим благодарность. Это не передать то, что эти люди пережили! Понимаем, это наша страна, наша родина, и наше дело правое!» — признался представитель «Молодой гвардии».
Их организация начала работать в Курской области с августа прошлого года. Там было задействовано более 400 активистов из 47 регионов нашей страны.
«Мы занимались и продолжаем заниматься эвакуацией, работой в пунктах временного размещения, работаем в приграничных госпиталях. У нас налажена выездная работа на приграничные районы», — сообщил Сидоренков.
За все время, что они оказывают помощь в данном регионе, случалось много экстренных ситуаций, в том числе обстрелы украинских боевиков, под которые попадали волонтеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, поддержка Путина мотивирует волонтеров на добрые дела.
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