В Курской области глава района получил ранение при атаке дрона ВСУ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Срочная новость 28 0

Это уже четвертый обстрел беспилотниками, под который попадает Николай Волобуев.

В Курской области глава района получил ранение при атаке дрона ВСУ

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

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Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев был ранен при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По информации главы региона, дронами была атакована машина Волобуева. Он успел выбраться из автомобиля, но оказался ранен в плечо и бедро. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Известно, что это четвертый раз, когда Волобуев попадает под атаку беспилотниками ВСУ. До этого он получил контузию, когда развозил хлеб жителям района и попал под обстрел.

«Считаю, что Николай Викторович достоин быть среди тех, кого мы представим к госнаградам по поручению президента — список уже готовим», — написал Хиштейн.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что силами противовоздушной обороны (ПВО) России за утро ликвидированы девять летевших на Москву беспилотников ВСУ. А за ночь уничтожено 17 дронов, нацеленных на столицу.

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