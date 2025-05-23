«Уверенными шагами идем к победе»: как прошла церемония вручения золотых звезд Героев России в Кремле

Высшей государственной награды были удостоены 20 человек.

А в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин сегодня вручал высшие государственные награды. Ими удостоены более 20 человек. Это и военные и представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели и многодетные матери. Медсестра Людмила Болилая, которая закрыла собой бойца во время обстрела, получила звание Героя России. Подробности расскажет корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

В Екатерининском зале Кремля Владимир Путин приветствует лучших из лучших, тех, кого без преувеличения можно назвать опорой России. Президент подчеркивает особую связь между ними и поколением победителей в Великой Отечественной войне.

«Весь этот юбилейный год посвящен защитникам Отечества, героическому поколению наших ветеранов, которые разгромили нацизм, преодолели тяжелейшие испытания, проявили невиданную силу духа. И, конечно, этот праздник посвящен их славным наследникам, доблестно исполняющим свой долг на самых сложных и ответственных рубежах. Всем, кто смело и решительно защищает родную землю, борется за жизнь бойцов и мирных граждан», — сообщил президент.

Первую золотую звезду Героя России президент вручает внешне хрупкой девушке, но свое мужество медсестра Людмила Болилая доказала на передовой. Под непрекращающимися обстрелами ВСУ она продолжала оказывать помощь. Когда кассетный боеприпас разорвался совсем близко, закрыла собой тяжелораненого бойца.

«Россия всегда была, есть и будет великой державой. Мы всегда славились своей любовью к Родине, своей сплоченностью. Мы умели сплотиться в трудную минуту, и вот сейчас мы уверенными шагами идем к победе, чтобы создать достойное будущее нашим детям и гордость за свою страну», — заявила медсестра Людмила Болилая.

Для врачей в зоне спецоперации сама их работа — каждодневный подвиг, тем более когда боевики ВСУ целенаправленно их выслеживают. Главврача Алешковской центральной больницы Владимира Харлана пытались убить не раз, в теракте погибла его супруга, потом его заместитель, но сам Владимир Иванович продолжает выезжать на самые опасные участки.

Официально Героями России сегодня стали и три космонавта. В совокупности на орбите они провели более двух лет.

Среди награжденных сегодня представители самых разных профессий: от врачей и космонавтов до директора школы, музыкантов и токаря. Всего в списке 26 человек, которых объединяет одно — беззаветное служение своей стране.

На посту министра иностранных дел Сергей Лавров служит уже 21 год. Он — самый известный дипломат в мире, его заявления разлетаются на цитаты. Теперь он — кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Государственной награды выше в России нет.

«Талант, знание, опыт, интеллект главного дипломата России, Сергея Викторовича Лаврова, принесли ему безусловное уважение, и в нашей стране, и во всем мире. Как среди друзей, так, как у нас иногда говорят, и среди так называемых геополитических оппонентов. И в основе такого признания, его преданность России, готовность в любой обстановке твердо отстаивать ее интересы», — отметил президент.

«Скажу от всего сердца, воспринимаю это ваше решение как оценку работы всего нашего коллектива по реализации тех задач, которые вы ставите на внешнеполитическом направлении. Нисколько не сомневаюсь, что сегодняшнее событие с вручением этого ордена вдохновит всех моих товарищей на дальнейшую активную работу с учетом тех возросших требований, которые возникли на международной арене, где без преувеличения идет борьба добра со злом», — подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров.

Если за работой главы российского МИД пристально следит весь мир, то труд многих из награжденных часто замечают только их близкие. Но не сегодня! В Кремле два поколения матерей-героинь семьи Ильяшенко. Свекровь и невестка на двоих воспитали 23 ребенка.

«Я из обычной семьи, нас двое с сестрой. И, конечно, для меня это было бы невероятно. Когда я выходила замуж, даже десять детей не могла себе представить, но вот как-то с Божьей помощью это все получается. И я видела, как это здорово, когда большая семья», — признались многодетная мать Ирина Ильяшенко.

«Я молила Бога о том, чтобы у меня было много детей, в этом наше счастье», — добавила ее свекровь Мария Ильяшенко.

Труженики предприятий, часто закрытых, спортсмены, парламентарии и градоначальники — вклад каждого из них в будущее нашей страны государство ценит. И дело, конечно, не только в наградах.

«Выступая здесь, один из награжденных, представитель Русской Православной Церкви, как мы с любовью и, в то же время, с уважением говорим, батюшка сказал о том, что важно очень любить Отечество, учиться любить Родину и учить других ее любить. Прежде всего, учить любить Родину молодых людей. Но самый лучший способ, самый лучший метод, самый лучший инструмент чему бы то ни было учить других — это личный пример. И вот такой личный пример подаете вы, за это вам огромное спасибо», — заявил Путин.

По традиции после вручения государственных наград Владимир Путин пообщался в неформальной обстановке с участниками церемонии. А также поднял вместе с ними бокал шампанского.

— Я не понимаю, как вы кого-то закрывали? — спросил президент у медсестры Людмилы Болилая.

— Я старалась, — ответила она.

— Такая миниатюрная девушка, — удивился президент.

— Он тоже был не очень большой, поэтому все получилось, — добавила она.