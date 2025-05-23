«Все прошло штатно»: глава района Курской области Волобуев был прооперирован

Чиновник попал под обстрел ВСУ.

Главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву провели успешную операцию. Об этом сообщило Министерство здравоохранения России.

Директор НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова и главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава Антон Назаренко ранее утром провели консилиум о необходимости операции. Врачи заключили, что в случае Волобуева, она все-таки потребуется.

Операция прошла успешно.

«Николай Викторович прооперирован, все прошло штатно. В настоящее время пациент находится в палате пробуждения», — говорится в сообщении ведомства

По планам у медицинских работников, вскоре перевести главу района в отделение и начать его реабилитацию.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил 22 мая о том, что Николай Волобуев получил травмы бедра и руки из-за атаки украинских беспилотников его автомобиля. Это уже четвертый раз, когда глава Беловского района попадает под обстрел ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ нанесли удар по Волобуеву. Он развозил хлеб местным жителям.