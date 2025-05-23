«Все прошло штатно»: глава района Курской области Волобуев был прооперирован

Глава района Курской области Волобуев был прооперирован
Фото: Telegram/Александр Хинштейн/Hinshtein
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Чиновник попал под обстрел ВСУ.
Главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву провели успешную операцию. Об этом сообщило Министерство здравоохранения России.
Директор НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова и главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава Антон Назаренко ранее утром провели консилиум о необходимости операции. Врачи заключили, что в случае Волобуева, она все-таки потребуется.
Операция прошла успешно.
«Николай Викторович прооперирован, все прошло штатно. В настоящее время пациент находится в палате пробуждения», — говорится в сообщении ведомства
По планам у медицинских работников, вскоре перевести главу района в отделение и начать его реабилитацию.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил 22 мая о том, что Николай Волобуев получил травмы бедра и руки из-за атаки украинских беспилотников его автомобиля. Это уже четвертый раз, когда глава Беловского района попадает под обстрел ВСУ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ нанесли удар по Волобуеву. Он развозил хлеб местным жителям.
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