«Град» ударил по технике и пехоте ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 37 0

Опубликовано видео, как РСЗО «Град» ударил по технике и пехоте ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Боевые задачи артиллеристы выполняют в Запорожской области.

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» уничтожил живую силу и технику ВСУ в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Уничтожаем живую силу и огневые средства противника, а также поддерживаем продвижение наших штурмовых групп. Находимся постоянно на боевом дежурстве», — рассказал командир боевой машины с позывным «Доцент».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
24 мая
Штурмовики ВС РФ проходят спецподготовку на полигоне. Лучшее видео из зоны СВО
23 мая
Российские бойцы освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области
23 мая
Успешная операция: раскрыты подробности освобождения Новооленовки в ДНР
23 мая
Российские вертолетчики громят бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 мая
«Град» сорвал ротацию подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 мая
Выпрыгнул из машины: раненый в Курской области Николай Волобуев помнит атаку в деталях
23 мая
«Уверенными шагами идем к победе»: как прошла церемония вручения золотых звезд Героев России в Кремле
22 мая
Российская армия освободила населенный пункт Новая Полтавка в ДНР
22 мая
«Преподали урок»: Рамафоса рассказал Трампу о встрече с Зеленским
22 мая
Лес не спасет — на боевую задачу вылетает Су-25. Лучшее видео из зоны СВО
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
Женщина совершила теракт в отделе полиции в Санкт-Петербурге
12:39
Емкость с кислотой повреждена после атаки ВСУ на предприятие в Новомосковске
12:22
ВС РФ освободили населенные пункты Локня, Ступочки и Отрадное
12:06
Подарок «по понятиям»: как Татьяна Овсиенко набила тату в тюрьме
11:47
Владельцев и любителей животных ждут на фестивале «Лапки» в Москве
11:30
«Град» ударил по технике и пехоте ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Это комбо»: Серябкина об участии SHAMAN в «Интервидении»
«Рады, что дома»: два самолета с 270 военнопленными приземлились в Подмосковье
«Заниматься спортом!» — рэпер ST выпустил клип в преддверии Дня защиты детей
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025