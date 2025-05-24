СК: удар боевиков ВСУ по Льгову был нанесен с использованием системы HIMARS
В результате атаки пострадали 16 мирных жителей, среди которых дети.
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили 22 мая удары по курскому городу Льгову ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России в Telegram-канале.
По последним данным, в результате атаки националистов пострадали 16 человек, среди них двое детей 13 и 16 лет. Также повреждена инфраструктура города: жилые дома и гражданские авто.
«Осмотрев место происшествия и обнаружив фрагменты снаряда, военные следователи сделали вывод, что для обстрела использовалась реактивная система залпового огня HIMARS», — сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте и устанавливает причастных к преступлению украинских боевиков.
О массированной атаке на Льгов стало известно вечером 22 мая. Первоначально сообщалось о 12 пострадавших, но позже их число увеличилось до 16. Кроме того, ракетный удар, по последним данным, повредил 64 частных дома и 28 квартир.
Ранее, писал 5-tv.ru, в МИД заявили, что Россия даст адекватный ответ на массированные атаки со стороны Украины.
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