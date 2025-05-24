Емкость с кислотой повреждена после атаки ВСУ на предприятие в Новомосковске
Что известно о случившемся?
Фото: www.globallookpress.com/Karl F. Schöfmann
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Емкость с кислотой оказалась повреждена на предприятии в Новомосковске в результате атаки беспилотников ВСУ в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте инцидента работают лаборатории Роспотребнадзора и оперативные службы. Как показали пробы воздуха, в настоящее время превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.
Кроме того, в результате атаки ВСУ был поврежден трубопровод с природным газом на предприятии в Новомосковске, за которым последовало возгорание, спасателям удалось его оперативно ликвидировать. В результате инцидента, по последним данным Миляева, пострадали три человека, двое из которых были госпитализированы.
В последние дни украинская сторона усилила атаки на российские регионы с помощью дронов. Как отметил глава МИД страны Сергей Лавров, это попытка киевского режима сорвать процесс мирных переговоров.
Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны Украины, заключили во внешнеполитическом ведомстве.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
- 23 мая
- «Подогревают конфликт»: Лавров обрушился с критикой на действия лидеров ЕС
- 23 мая
- В Липецкой области повреждено 20 квартир после падения обломков беспилотников
- 23 мая
- Восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Липецкой области
- 23 мая
- Более 500 дронов были сбиты на подлете к регионам России
- 22 мая
- Путин позвонил пострадавшему от атаки дрона ВСУ Волобуеву
- 22 мая
- Собянин сообщил еще о четырех сбитых на подлете к Москве беспилотниках ВСУ
- 22 мая
- Средства ПВО сбили 105 дронов над регионами России
- 22 мая
- В Курской области глава района получил ранение при атаке дрона ВСУ
- 22 мая
- За утро ликвидированы 9 летевших на Москву беспилотников ВСУ
- 22 мая
- На подлете к Москве за ночь сбиты 17 беспилотников ВСУ
80%
Нашли ошибку?