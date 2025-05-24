Емкость с кислотой повреждена после атаки ВСУ на предприятие в Новомосковске

Емкость с кислотой оказалась повреждена на предприятии в Новомосковске в результате атаки беспилотников ВСУ в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на месте инцидента работают лаборатории Роспотребнадзора и оперативные службы. Как показали пробы воздуха, в настоящее время превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.

Кроме того, в результате атаки ВСУ был поврежден трубопровод с природным газом на предприятии в Новомосковске, за которым последовало возгорание, спасателям удалось его оперативно ликвидировать. В результате инцидента, по последним данным Миляева, пострадали три человека, двое из которых были госпитализированы.

В последние дни украинская сторона усилила атаки на российские регионы с помощью дронов. Как отметил глава МИД страны Сергей Лавров, это попытка киевского режима сорвать процесс мирных переговоров.

Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны Украины, заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.