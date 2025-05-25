Женщина-медик удостоена звания Героя России за службу в зоне спецоперации

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Людмила Болилая оказала помощь бойцам под обстрелом, закрыв одного из них собой. Награду вручили на церемонии в Кремле.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

О стране как единой команде говорили в Екатерининском зале Кремля, где вручали государственные награды. Там были представители разных отраслей, разных регионов. Глава МИД России получил высший орден страны «Андрея Первозванного».

Две москвички — свекровь и сноха — получили по ордену «Мать-героиня» за воспитание нескольких поколений одной многодетной семьи Ильяшенко, в которой уже 80 человек. Были отмечены космонавты, политики, врачи, учителя, в общем, получился такой демографический срез. И каждый выступал. И чаще других звучало слово «победа», нам нужна «победа».

Точнее других текущую военно-дипломатическую ситуацию, мне кажется, описала ефрейтор медицинской службы Людмила Болилая. Она стала первой женщиной, получившей «Звезду Героя» с начала специальной военной операции. Людмила под обстрелом оказывала помощь пострадавшим и даже, получив серьезные ранения, продолжала закрывать одного из бойцов собою.

«Россия была, есть и будет великой державой. Мы всегда славились своей любовью к Родине, своей сплоченностью, мы умели сплотиться в трудную минуту. И вот сейчас мы уверенными шагами идем к победе, чтобы создать достойное будущее нашим детям и гордость за свою страну», — заявила ефрейтор, герой России Людмила Болилая.

Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что такую же точку зрения разделяют многие из тех, с кем ефрейтор Болилая пересекалась на фронте.

Тема:
Спецоперация
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