В Туле в результате падения БПЛА ВСУ выбиты стекла в трех многоквартирных домах

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удары со стороны киевского режима беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Тульской области, однако без последствий не обошлось. Хотя, по предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет.

В результате отражения серии ударов один из обезвреженных дронов упал во дворе многоквартирного дома в Туле. О происшествии в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Миляев. Он отметил, что зафиксировано нарушение остекления трех жилых зданий.

«Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают воздушную атаку. В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов», — говорится в сообщении Миляева.

Губернатор объявил опасность атаки БПЛА в регионе в начале ночи. Последние предупреждения поступили ранним утром. Первыми были обнаружены четыре дрона самолетного типа, позже Миляев уже не уточнял количество, а призывал соблюдать меры безопасности.

На местах падения БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Опасность повторного удара атаки сохраняется, будьте бдительны, соблюдайте меры безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы ПВО сбили более тысячи украинских беспилотников за трое суток