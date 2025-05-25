В Туле в результате падения БПЛА ВСУ выбиты стекла в трех многоквартирных домах
Всю ночь губернатор Тульской области Дмитрий Миляев предупреждал сограждан об опасности.
Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удары со стороны киевского режима беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Тульской области, однако без последствий не обошлось. Хотя, по предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет.
В результате отражения серии ударов один из обезвреженных дронов упал во дворе многоквартирного дома в Туле. О происшествии в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Миляев. Он отметил, что зафиксировано нарушение остекления трех жилых зданий.
«Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают воздушную атаку. В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов», — говорится в сообщении Миляева.
Губернатор объявил опасность атаки БПЛА в регионе в начале ночи. Последние предупреждения поступили ранним утром. Первыми были обнаружены четыре дрона самолетного типа, позже Миляев уже не уточнял количество, а призывал соблюдать меры безопасности.
На местах падения БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Опасность повторного удара атаки сохраняется, будьте бдительны, соблюдайте меры безопасности.
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