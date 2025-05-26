Написать письмо солдату и передать тепло родного дома: как столичные НКО помогают фронту

Команды некоммерческих организаций (НКО) столицы вместе с волонтерами и неравнодушными москвичами изготавливают окопные свечи и маскировочные сети, навещают бойцов специальной военной операции (СВО) в госпиталях и готовят для них обеды, собирают гуманитарную помощь и пишут письма поддержки. Рассказываем о некоторых инициативах НКО и результатах их работы.

От окопной свечи до уникальных разработок

С первых дней проведения специальной военной операций москвичи объединяются, чтобы помогать участникам СВО и жителям новых регионов. Некоммерческая организация «Центр помощи нуждающимся „ЛетитеБабочки“» выросла из группы в соцсети, созданной для координации помощи в феврале 2022 года. Сейчас в ее структуру входит уже несколько волонтерских групп Зеленограда: «Zелмаскировка», «Маскировка. Поддержим наших. Зеленоград», «Свеча армейская. ZOV». Зеленоградцы приобрели специальное оборудование, швейные машины, научились плести качественные камуфляжные сетки и изготавливать маскхалаты, шить антидроновые одеяла, специальные нарукавные повязки и другие необходимые военным вещи. Жители делают окопные и блиндажные свечи, изготавливают пакеты сухого душа для бойцов.



Среди руководителей и волонтеров организации — участники СВО, ветераны боевых действий. Их опыт помог в разработке буксировочной мотоповозки, которая уже стала незаменимой на фронте. Роботизированная машина на гусеницах не переворачивается на сложном рельефе, развивает скорость до 40 километров в час и перевозит до 400 килограммов груза. Аппарат помогает эвакуировать раненых, подвозить продукты и боеприпасы.

Особое внимание команда организации «ЛетитеБабочки» уделяет участникам СВО, которые возвращаются к мирной жизни. Их вовлекают в патриотические и спортивные мероприятия, они проводят для школьников и кадет патриотические уроки «Разговоры о важном», тренировки с мотобуксировщиком, походы и выставки. В планах у НКО развивать реабилитационный центр с различными видами помощи: медицинской, психологической, правовой.

Доставить домашнее тепло «за ленту»

При центре поддержки семьи и детства «Ладошка счастья» есть волонтерский корпус, в который входят добровольцы разного возраста: от 14-летних ребят до «серебряных» волонтеров. Создав за три года большое неравнодушное сообщество из жителей Новокосина и соседних районов, горожане подключились к помощи беженцам, приехавшим в Москву, а также участникам СВО и их семьям. Центр собирает и отправляет гуманитарную помощь — чаще это крупы, консервы, а также средства личной гигиены, белье и носки. Посылки отправляют один-два раза в месяц в зависимости от потребностей бойцов, средний вес каждой составляет более 150 килограммов. За прошедший год через центр жители передали около двух тонн помощи. Однажды после посещения военного госпиталя с дружественной некоммерческой организацией команда центра решила поддерживать раненых. Теперь ежемесячно в Главный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко волонтеры привозят расходные материалы, а к праздникам стараются порадовать выздоравливающих чем-то особенным. Например, к Пасхе подопечные семьи центра испекли и передали более 100 освященных куличей.



Важная для семейной организации задача — окружить домашним теплом тех, кто сейчас защищает Родину. Один из бойцов, приехав в отпуск, рассказал, как хотелось бы его сослуживцам простых домашних сухариков. Многодетные семьи быстро отреагировали на просьбу, с тех пор регулярно делают домашнее лакомство со специями и передают с гуманитарной помощью. Так появилась акция «Добрые сухарики».

Еще один способ передать привет из дома — написать письмо. Около двух тысяч писем подготовили многодетные семьи и ученики московских школ в 2024 году. Акцию «Письмо солдату» проводят на мероприятиях по сбору гуманитарной помощи и встречах, посвященных участникам СВО и других конфликтов.