Красный уровень опасности: в России ожидается мощная магнитная буря

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

Мощная магнитная буря накроет землю 28 мая

В Россию идет мощная магнитная буря

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn, Виктор Л

Метеозависимым людям в этот период нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию.

Сильная магнитная буря обрушится на Землю 28 мая. Об этом сообщило агентство URA.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно данным специалистов, это явление произойдет с вероятностью в 51%. Уровень опасности начнет расти с шести утра, а уже к десяти часам он достигнет своего пика в пять баллов. Это красный уровень, который может привести к сбоям в навигации, электросетях и радиосвязи. Впрочем, паниковать не стоит, поскольку буря будет слабой Уже к 15:00 ожидается постепенное снижение до полного затухания.

Атмосферное давление в этот день составит 753 миллиметров ртутного столба. Это ниже нормальных показателей, поэтому вероятно люди могут почувствовать слабость и головные боли. Похожая ситуация произойдет в Санкт-Петербурге. Давление составит 751 миллиметров, что ближе к норме, но все равно может вызвать недомогание у метеозависимых людей.

«Оранжевый» уровень в четыре балла прогнозируется 29 мая. На следующей показатели будут находиться в «зеленой» зоне, но все равно повышенные.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как магнитные бури влияют на людей с проблемными сосудами.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.66
-0.05 90.46
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:22
Матвиенко возложила цветы к памятнику Петру I в честь 322-летия Петербурга
12:21
Российская армия освободила населенный пункт Старая Николаевка в ДНР
12:04
Красный уровень опасности: в России ожидается мощная магнитная буря
11:50
Не лечись за рулем: наказание за езду в состоянии лекарственного опьянения могут ужесточить
11:36
«Почему вы так сильно меня ненавидите?» — Дайнеко рассказала о пережитом хейте
11:31
Минобороны РФ заявило об ударах по объектам ВПК Украины в ответ на атаки ВСУ

Сейчас читают

Исполнителя главной роли в сериале «Великолепный век» приговорили к лишению свободы
«Нет речи о слабости»: психолог о лечении Позова в психиатрической клинике
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025