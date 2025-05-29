Прогноз на 29 мая: шторм из-за корональной дыры на Солнце и полярное сияние

Вероятность слабых колебаний магнитосферы — 40%.

На геомагнитную активность 29 мая окажет влияние обрушившаяся на Землю магнитная буря. Нестабильность может наблюдаться до конца недели, о чем рассказали URA.RU ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ И ИСЗФ.

Причиной такого явления стал солнечный ветер из-за корональной дыры на Солнце, которая сформировалась несколько дней назад и начала воздействовать на планету со среды. Эксперты предупредили, что магнитосфера будет нестабильной, поскольку скорость солнечного ветра повышенная.

В этот период вероятны колебания геомагнитных индексов, которые иногда могут выходить на значения Kp — 5-6.

Отметили специалисты и возможность наступления полярного сияния со среды по воскресенье. Для Москвы она составляет 5-10%, а для Санкт-Петербурга — 20-40%.

Также ученые спрогнозировали высокую вероятность начала магнитной бури. Так, 31% за ее активацию в четверг. При этом шанс того, что колебания магнитосферы окажутся слабыми — 40%, еще 29%, что магнитосфера Земли будет спокойной.

Прогноз магнитных бурь на месяц

Начало лета, по прогнозу ученых, ожидается с колебаниями. Уже 1 июня возможна магнитная буря, после которой магнитосфера Земли остается возбужденной на всю последующую неделю. Шторм может случиться 14, 24 и 25 июня. В другие летние дни первого месяца магнитосфера, вероятно, останется спокойной.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Солнце зафиксировали супермощную вспышку.