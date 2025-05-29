Самолеты Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 18 0

Опубликовано видео, как Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ

Фото, видео: Красильников Станислав/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по живой силе и опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Юг». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

После успешного выполнения задачи экипажи выполнили маневр уклонения от возможного ответного огня, применили тепловые ловушки и безопасно вернулись на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
28 мая
Уже побывали в 20 регионах страны: герои СВО посетили Еврейскую автономную область
28 мая
ВС РФ освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР
28 мая
Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 мая
Российские «Молнии» обрушились на опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 мая
Как российские артиллеристы уничтожают опорники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 мая
Горит западная техника: как российские военные захватывают трофеи в зоне СВО
26 мая
ВС РФ освободили населенные пункты Владимировка и Беловоды в Сумской области
26 мая
Написать письмо солдату и передать тепло родного дома: как столичные НКО помогают фронту
26 мая
Российские «Ураганы» уничтожают позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 мая
Российские вертолетчики громят позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.60
-0.02 90.34
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:15
В Москве во время презентации книги совершено нападение на священника
6:00
Самолеты Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
5:44
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Дениса
5:40
Неоправданные риски: назван самый опасный период беременности
5:20
Прогноз на 29 мая: шторм из-за корональной дыры на Солнце и полярное сияние

Сейчас читают

Москва повышает ставки: возобновление ударов по активам НАТО на Западной Украине
Средства ПВО сбили 112 беспилотников ВСУ над регионами России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025