Самолеты Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ
Фото, видео: Красильников Станислав/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены.
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по живой силе и опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Юг». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
После успешного выполнения задачи экипажи выполнили маневр уклонения от возможного ответного огня, применили тепловые ловушки и безопасно вернулись на аэродром базирования.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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