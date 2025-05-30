На смену зною: какая погода ждет москвичей 30 мая

Синоптик Тишковец: в Москве 30 мая будут грозы и дожди
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Зонты лучше держать наготове.
В Москве в пятницу, 30 мая, ожидается гроза и кратковременный дождь. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец.
«В течение дня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, по которой будет скользить атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, возможна гроза», — уточнил эксперт.
Он также добавил, что в столице будет южный ветер, скорость которого колеблется от четырех до девяти метров в секунду. Термометры покажут температуру от плюс 23 до 26 градусов, а в московской области — от плюс 22 до 27 градусов.
Атмосферное давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба. Ожидаются также умеренные магнитные бури.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что жара в Центральной России достигла своего пика. Аномальное тепло пришло благодаря блокирующему антициклону. А на Алтае и в Новосибирской области выпал снег, температура опустилась ниже нуля и местами прошла метель. В такой не характерной для мая погоде виноват холодный фронт.
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