Расчет FPV-дронов уничтожил технику и «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 36 0

Опыт спецоперации уже доказал, что БПЛА — незаменимый помощник пехоты, «глаза» артиллерии, и одновременно самостоятельная ударная единица.

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчет FPV-дронов подразделения специального назначения группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт, боевую технику и живую силу ВСУ. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Опираясь на данные воздушной разведки, специалисты подготовили беспилотные летательные аппараты, оснащенные боеприпасами, подходящими для поражения целей данного типа. Расчет выдвинулся к точке запуска и успешно выполнил боевую задачу. После атаки бойцы благополучно вернулись в район временной дислокации.

Тактика применения беспилотников постоянно адаптируется и улучшается. Военнослужащие дорабатывают как конструкцию самих аппаратов, так и методы их боевого использования — прямо на линии соприкосновения с противником.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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