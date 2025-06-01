Российские войска освободили Алексеевку в Сумской области

Потери ВСУ за сутки составили 510 боевиков.
Фото: © РИА Новости
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Населенный пункт Алексеевка в Сумской области был освобожден российскими войсками. Об этом в ходе очередного брифинга сообщило Минобороны РФ.
«Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — уточнили в ведомстве.
Всего же за сутки неприятель потерял свыше 510 боевиков, пять бронетранспортеров, в том числе иностранного производства (Финляндии и США. — Прим. ред.), семь автомобилей, три артиллерийских орудия, а также две радиолокационные станции.
Ранее 5-tv.ru писал, как российские силы стремительно продвигаются в зоне СВО. Прошлая неделя была одной из самых успешных для российской армии с начала СВО. Было освобождено 15 населенных пунктов, причем на совершенно разных участках зоны боевых действий.
Успехи признают уже даже и украинские спонсоры, отмечая самые быстрые с начала года темпы продвижения российских войск.
- 23 мая
- Российские бойцы освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области
- 22 мая
- Российская армия освободила населенный пункт Новая Полтавка в ДНР
- 17 мая
- Российские войска освободили Александрополь в ДНР
- 16 мая
- Российские военные освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР
- 15 мая
- Бойцы России освободили населенные пункты Новоалександровка и Торское в ДНР
- 15 мая
- Российские артиллеристы уничтожили склад техники ВСУ на правом берегу Днепра
- 14 мая
- Российская армия освободила населенный пункт Михайловка в ДНР
- 13 мая
- Российские бойцы освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР
- 12 мая
- Армия России освободила населенный пункт Котляровка в ДНР
- 6 мая
- Российские бойцы освободили населенный пункт Лысовка в ДНР
Читайте также
80%
Нашли ошибку?