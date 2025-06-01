Российские войска освободили Алексеевку в Сумской области

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 19 0

Потери ВСУ за сутки составили 510 боевиков.

ВС РФ освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

Населенный пункт Алексеевка в Сумской области был освобожден российскими войсками. Об этом в ходе очередного брифинга сообщило Минобороны РФ.

«Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — уточнили в ведомстве.

Всего же за сутки неприятель потерял свыше 510 боевиков, пять бронетранспортеров, в том числе иностранного производства (Финляндии и США. — Прим. ред.), семь автомобилей, три артиллерийских орудия, а также две радиолокационные станции.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские силы стремительно продвигаются в зоне СВО. Прошлая неделя была одной из самых успешных для российской армии с начала СВО. Было освобождено 15 населенных пунктов, причем на совершенно разных участках зоны боевых действий.

Успехи признают уже даже и украинские спонсоры, отмечая самые быстрые с начала года темпы продвижения российских войск.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
23 мая
Российские бойцы освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области
22 мая
Российская армия освободила населенный пункт Новая Полтавка в ДНР
17 мая
Российские войска освободили Александрополь в ДНР
16 мая
Российские военные освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР
15 мая
Бойцы России освободили населенные пункты Новоалександровка и Торское в ДНР
15 мая
Российские артиллеристы уничтожили склад техники ВСУ на правом берегу Днепра
14 мая
Российская армия освободила населенный пункт Михайловка в ДНР
13 мая
Российские бойцы освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР
12 мая
Армия России освободила населенный пункт Котляровка в ДНР
6 мая
Российские бойцы освободили населенный пункт Лысовка в ДНР
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.62
0.12 89.25
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:20
Российские войска освободили Алексеевку в Сумской области
13:00
Повреждение пути обнаружено на железнодорожном участке в Брянской области
12:40
«Очень плохая связь»: мужчина обзвонил пять экстренных служб в поисках пострадавшего в поезде под Брянском отца
12:20
Путин держит ситуацию в Брянской области под личным контролем
12:00
«В рот провалились»: Анна Асти рассказала о выбитых во время концерта зубах
11:40
«Вели по темноте»: родственница пострадавшей в результате обрушения моста на поезд под Брянском рассказала об аварии

Сейчас читают

Пассажиры пострадавшего при обрушении моста в Брянской области поезда помогали выбраться друг другу
Обрушение моста на поезд в Брянской области. Главное
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025