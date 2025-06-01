Магнитная буря максимального уровня ожидает жителей Земли вечером в воскресенье

Астроном Богачев: Землю может ждать магнитная буря максимального уровня
Фото: 5-tv.ru
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Выброшенное с Солнца облако плазмы достигло нашей планеты 30 мая.
Магнитная буря, обрушившаяся на землю в субботу, 31 мая, может достигнуть максимального уровня уже этим вечером. На такое развитие событий в беседе с РИА Новости намекнул руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
«Исключительно сильный скачок всех параметров межпланетной среды был зафиксирован сегодня в 8:30 утра по московскому времени… Характеристики окружающей Землю плазмы остаются на прежнем исключительно высоком уровне, на котором держатся уже около трех часов», — отметил эксперт.
По данным астронома, при таких параметрах, если они не начнут снижаться, буря выйдет на максимально высокий, пятый, уровень.
Прежде сообщалось, что на Солнце произошел крупнейший в 2025 году выброс плазмы. По данным, опубликованным на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка приближена к классу Х. Об этом писал 5-tv.ru.
Сила солнечных вспышек делится на пять категорий: А, В, С, М и Х. Минимальный показатель — это А0.0. Он соответствует мощности излучения на орбите нашей планеты и равен десяти нановатт на квадратный метр. Каждая следующая буква означает, что значение относительно предыдущей увеличилось в десять раз.
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