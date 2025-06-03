Технически невозможно: слив заданий ЕГЭ опровергли

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Рособрнадзор опроверг информацию о масштабной утечке заданий ЕГЭ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
ЕГЭ

Для предотвращения таких утечек работает специальная группа мониторинга.

Рособрнадзор опроверг информацию о масштабной утечке заданий ЕГЭ до начала экзамена. Ранее в соцсетях появилась публикация о том, что в день сдачи итоговой аттестации по обществознанию в общем доступе оказались фотографии с вариантами заданий. В контролирующей организации исключили такую возможность.

«Технология передачи КИМ устроена таким образом, что „слить“ их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет. Это один из мифов, совершенно не соответствующих действительности», — рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве напомнили, что работает группа мониторинга, которая отслеживает случаи появления фотографий тестов. Каждый бланк имеет уникальную подложку, по которой можно определить, кто опубликовал снимок.

Уже известен регион, школа и аудитория, в которой участник ЕГЭ писал экзамен. Размещение материалов в интернете — это нарушение порядка проведения экзамена. Работа будет аннулирована, пересдать можно только через год.

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