Позагорать не получится? Какую погоду обещают синоптики в Москве на выходных

В Подмосковье в это время будет прохладнее.

В выходные Москву накроют грозы. Об этом рассказала синоптик Татьяна Позднякова во время беседы с Известиями.

Суббота и воскресенье пройдут под знаком переменной облачности и частых дождей. Дожди будут сопровождать грозы и порывы ветра до 12–15 м/с. Небо почти не прояснится — ожидаются круглосуточные осадки.

При этом столбик термометра взлетит выше обычных для начала июня значений. Ночные температуры в Москве поднимутся до плюс 17 градусов, а в Подмосковье от плюс 12 до плюс 17. Днем воздух прогреется до плюс 29 градусов, что для города уже означает жару. В области будет чуть прохладнее.

«Когда температура воздуха превышает плюс 25 градусов, мы относим это к категории жаркой погоды. Для Подмосковья критерии строже — там жаркой считается погода выше плюс 30 градусов, поэтому пока нельзя сказать, что в области установилась настоящая жара», — пояснила специалист.

Татьяна Позднякова отмечает, что такая аномально теплая погода задержится и в понедельник, а затем к середине недели начнется постепенное похолодание.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Алтае и в Новосибирской области выпал снег.