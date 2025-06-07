Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 192 0

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Москву беспилотниками. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено пять вражеских дронов, направлявшихся в сторону города.

Информация о первом сбитом за текущую ночь беспилотнике была опубликована в Telegram-канале градоначальника в 00:33 мск. Спустя три часа (в 03:35. — Прим. ред.) Собянин сообщил о еще четырех уничтоженных дронах.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил мэр Москвы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обломки беспилотника ВСУ упали на крышу дома в Рязанской области.

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