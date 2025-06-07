Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Москву беспилотниками. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено пять вражеских дронов, направлявшихся в сторону города.

Информация о первом сбитом за текущую ночь беспилотнике была опубликована в Telegram-канале градоначальника в 00:33 мск. Спустя три часа (в 03:35. — Прим. ред.) Собянин сообщил о еще четырех уничтоженных дронах.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил мэр Москвы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обломки беспилотника ВСУ упали на крышу дома в Рязанской области.