Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Москву беспилотниками. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено пять вражеских дронов, направлявшихся в сторону города.
Информация о первом сбитом за текущую ночь беспилотнике была опубликована в Telegram-канале градоначальника в 00:33 мск. Спустя три часа (в 03:35. — Прим. ред.) Собянин сообщил о еще четырех уничтоженных дронах.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил мэр Москвы.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обломки беспилотника ВСУ упали на крышу дома в Рязанской области.
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