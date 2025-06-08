Синоптики пообещали потепление до +30 градусов и грозу в Москве 8 июня

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

Гидрометцентр: в Москве 8 июня ожидается потепление до +30 градусов и гроза

Синоптики спрогнозировали потепление до +30 градусов и грозу в Москве 8 июня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Выходные выдались жаркими, но зонтик тоже стоит взять с собой.

Восьмого июня в Москве ожидаются кратковременные дожди, переменная облачность и местами грозы. Но есть и хорошие новости для тех, кто с нетерпением ждет летней жары. Столбик термометра поднимется до 30 градусов. Такой прогноз появился на сайте Гидрометцентра.

В прогнозе отмечается, что температура воздуха днем в столице будет колебаться от 28 до 30 градусов выше нуля. А еще москвичей ждет теплая ночь — идеальная для прогулок под Луной. В темное время суток ожидается до 18 градусов тепла.

В Подмосковье днем ожидается температура от +25 до +30 градусов, а ночью до +15. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 5–11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744–746 миллиметров ртутного столба.

Летняя жара, особенно в выходные, многих вдохновляет на пикник. Но слишком увлекаться гастрономическими изысками врачи-гастроэнтерологи не рекомендуют. Ранее 5-tv.ru объяснял, почему опасно переедать в жару и как это может быть связано с тепловым ударом.

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-0.26
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