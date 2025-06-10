За ночь над регионами России уничтожены 102 украинских беспилотника

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 40 0

Три украинских дрона были сбиты над Москвой.

За ночь над регионами России уничтожены 102 украинских беспилотника

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За минувшую ночь силами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено 102 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С девяти часов вечера 9 июня до шести утра 10 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать 11 российских регионов. По данным ведомства, 46 беспилотников уничтожили над Брянской областью, 20 — над Белгородской областью, по девять — над Воронежской областью и Республикой Крым, по четыре ПВО — над Калужской областью и Республикой Татарстан, три — над Московским регионом, по два — над Ленинградской, Орловской и Курской областями и один — над Смоленской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ по Белгородской области По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, всем пострадавшем оказана необходимая медицинская помощь. Он уточнил, что трое мужчин отказались от госпитализации, а двое проходят обследование в городской больнице.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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