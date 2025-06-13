Военно-воздушные силы Израиля атаковали Иран

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Срочная новость 60 0

The Times of Israel: Военно-воздушные силы Израиля атаковали Иран

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mehr News Agency; 5-tv.ru

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Министр обороны Израиля заявил о вероятности скорой ответной атаки.

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали Иран. Об этом сообщается в публикации The Times of Israel со ссылкой на два источника. Подчеркивается, что это первый удар со стороны Тель-Авива по территории крупного и хорошо вооруженного государства без помощи со стороны США.

«По данным двух источников, знакомых с ходом операции, ВВС Израиля нанесли удар по Ирану. Пока не ясно, по какой цели Израиль нанес удар, но в Тегеране слышны взрывы», — сказано в материале.

По данным представителей телекомпании Al Jazeera, Тель-Авив провел операцию в районе, в котором живут высокопоставленные командиры армии Ирана. В то же время министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайную ситуацию по всей стране в связи с ситуацией в Иране. Он также предупредил об ожидаемой ответной атаке.

«После превентивного удара Израиля по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Израиля и его гражданского населения», — заявил Кац.

Население министр обороны призвал «подчиняться указаниям командования тыла и властей и оставаться в охраняемых районах». Журналисты отмечают, что по всей стране воют сирены. Ранее, писал 5-tv.ru, ряд источников в США предупреждали, что Израиль готов к нанесению удара по Ирану.

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