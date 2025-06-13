Рубио: США не участвуют в ударах Израиля по Ирану

США не принимают участия в ударах Израиля по Ирану, а основным приоритетом Вашингтона остается защита американского военного контингента в регионе, сказано в официальном заявлении госсекретаря Марко Рубио на сайте Белого дома.

Как уточняется, Израиль предпринял односторонние действия против Ирана, при этом американская сторона была проинформирована об операции. По словам израильской стороны, она действовала в рамках самообороны.

«Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских войск в регионе», — подчеркнул Рубио, добавив, что США находятся в постоянном контакте с региональными партнерами.

Он также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа приняла необходимые меры для обеспечения безопасности личного состава и предотвращения возможных угроз со стороны Тегерана.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль нанес военный удар по Ирану.