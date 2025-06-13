Израиль атаковал минимум шесть военных баз Ирана

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 16 0

NYT: Израиль атаковал минимум шесть военных баз Ирана

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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В ЦАХАЛ удары по иранским регионам назвали превентивными и связанными с близостью Тегерана к обладанию ядерным оружием.

Израиль нанес удары как минимум по шести военным базам Ирана. Об этом 13 июня сообщила ирано-американская журналистка газеты The New York Times (NYT) Фарназ Фассихи со ссылкой на данные четырех высокопоставленных иранских чиновников. Все направления ракет, запущенных Военно-воздушными силами страны, по ее мнению, были согласованы, никаких случайностей, в числе целей — конкретные люди.

«Израиль атаковал по меньшей мере шесть военных баз вокруг Тегерана, включая Парчин, а также жилые дома в двух строго охраняемых комплексах для военных командиров и несколько жилых зданий вокруг Тегерана. По всей видимости, это были целенаправленные убийства», — написала Фассихи.

В то же время государственное телевидение Ирана транслирует кадры из охваченного огнем комплекса, где живут военные командиры. Отмечается, что два жилых здания рухнули, сгорели автомобили, разбиты окна. Известно также, что в результате атаки погиб главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Ирана генерал Хоссейн Салами, а также заместитель командующего вооруженными силами Ирана генерал Голям-Али Рашид, ученый-ядерщик Ферейдун Аббаси.

Израильские военные нанесли удар утром в пятницу по десяткам военных целей, включая ядерные объекты, в разных районах страны. Затянувшийся конфликт между двумя странами может перерасти в полномасштабную войну. Вскоре после атаки по Ирану министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна готовится к ответным действиям — ракетам и беспилотникам. Он подписал приказ об объявлении чрезвычайной ситуации и призвал граждан следовать указаниям властей и не покидать охраняемых зон. Израиль закрыл свое воздушное пространство для гражданского трафика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армия обороны Израиля начала масштабную мобилизацию резервистов.

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