Иранские нефтехранилища не пострадали при ударах Израиля

Нефтеперерабатывающие заводы продолжают работать.
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
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В результате ударов Израиля по Ирану объекты нефтепереработки и нефтехранилища не пострадали, сообщает агентство IRNA. Компания заявила, что в настоящее время заводы работают бесперебойно.
«Не было нанесено никакого ущерба нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам страны», — говорится в заявлении.
Рано утром военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали Иран. Удары были нанесены, в том числе по жилым кварталам Тегерана. В результате этого погибли минимум пять человек, среди которых начальник Генерального штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хоссейн Салами.
Помимо этого, Иран подтвердил гибель двух крупных ученых-атомщиков. Также пострадали мирные жители.
Несмотря на это, премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что цель военной операции — защита страны. ЦАХАЛ опубликовал план Ирана по производству ядерного оружия.
Ранее 5-tv.ru писал, что США не принимают участия в ударах Израиля по Ирану.
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