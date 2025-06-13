«Полная готовность к любому развитию»: в офисе Нетаньяху сделали заявление
Советник офиса Нетаньяху Гендельман: Израиль готов к любому развитию событий
Фото: Reuters/Ronen Zvulun
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Тель-Авив допускает и ожидает ответа Тегерана на ночную атаку.
Израильская сторона готова ко всему. Об этом сообщил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман в беседе с 5-tv.ru.
«Израиль находится в состоянии полной готовности к любому развитию событий», — сказал Гендельман.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ряду военных и ядерных объектов в Иране. Мировое сообщество, в том числе и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, осудили израильскую сторону за атаку по Тегерану, Нетензе и другим иранским городам.
По мнению ряда экспертов, одна из причин удара — желание Израиля сорвать ядерную сделку Соединенных Штатов и Ирана, а также втянуть США в этот конфликт. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.
Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна судьба ядерной сделки. Иран объявил, что не будет участвовать в переговорах с Соединенными Штатами до дальнейшего уведомления.
За несколько часов до этого президент США Дональд Трамп выражал надежду на дальнейшее сотрудничество с Тегераном по ядерному вопросу и успех дипломатических методов решения разногласий с Ираном.
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