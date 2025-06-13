Стала известная судьба ядерной сделки Ирана и США после атаки Израиля

Данное соглашение, по мнению экспертов, является одной из причин удара по Тегерану и Нетензе.

Иран объявил, что не будет участвовать в переговорах с Соединенными Штатами по ядерной сделке до дальнейшего уведомления. Встреча должна была пройти в воскресение. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT) со ссылкой на государственное иранское телевидение.

За несколько часов до этого президент США Дональд Трамп выражал надежду на дальнейшее сотрудничество с Тегераном по ядерному вопросу и успех дипломатических методов решения разногласий с Ираном.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ряду военных и ядерных объектов в Иране. Мировое сообщество, в том числе и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, осудили атаку Израиля по Тегерану, Нетензе и другим городам.

По мнению ряда экспертов, одна из причин удара — желание Израиля сорвать ядерную сделку Соединенных Штатов и Ирана, а также втянуть США в этот конфликт. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иране пообещали отомстить за атаки Израилю и США.