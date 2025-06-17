В МИД РФ потребовали от МАГАТЭ отчет по ударам Израиля по Ирану

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 48 0

Тель-Авив нанес удар в ночь на 13 июня и объявил чрезвычайное положение.

В МИД РФ потребовали от МАГАТЭ отчет по ударам Израиля по Ирану

Фото: www.globallookpress.com/Albert Otti

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Россия запросила доклад с указанием объективных последствий ударов Израиля по объектам ядерно-энергетического комплекса Ирана. Как сообщили представители Министерства иностранных дел (МИД) РФ в официальном Telegram-канале, ведомство рассчитывает получить отчет от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доклада в Совете Безопасности Организации объединенных наций (ООН).

«Российская сторона ожидает от руководства Агентства подготовки в самое ближайшее время развернутого письменного доклада для рассмотрения в Совете управляющих (СУ) МАГАТЭ и Совбезе ООН с объективными и «неприпудренными» оценками ущерба, нанесенного израильскими военными безопасности ядерно-энергетического комплекса Исламской Республики Иран, а также применению гарантий МАГАТЭ», — сказано в публикации.

Прежде в МИД РФ подчеркивали, что Иран следует нормам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Кроме того, подчеркнули в ведомстве, продолжающиеся удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по мирным атомным объектам в Иране «незаконны с точки зрения международного права, создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе».

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега из Египта Бадр Абдельати также заявили о необходимости немедленно прекратить боевые действия между Израилем и Ираном. В телефонном разговоре они обсудили нарушение Израилем устава ООН и норм международного права. В совместном заявлении МИД арабских и мусульманских стран, как отметил Лавров, также содержится призыв немедленно прекратить огонь и начать коллективную работу в интересах деэскалации обстановки.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что задачей военной операции является разрушение иранской ядерной инфраструктуры. Тегеран ответил серией атак по военным объектам в Тель-Авиве, Хайфе и других городах Израиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп допустил удары США по Ирану.

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