Захарова: Иран из-за контратак на Израиль выставляется Западом как агрессор

Аналогичную ситуацию можно было наблюдать и в отношении России.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Удары Ирана в ответ на атаки со стороны Израиля выставляются Западом как агрессия. Об этом рассказала Мария Захарова — официальный представитель МИД России в студии «Известий» на ПМЭФ-2025.
«Мы сейчас видим уникальную ситуацию, когда ответные удары Тегерана, которые всегда подчеркнуто идут именно как реакция на агрессивные действия израильской стороны, вот это преподносится западным сообществом как чуть ли ненападение», — заметила Захарова.
Она сказала, что подобную ситуацию можно было наблюдать и в отношении России. Наша страна семь лет показывала мирные пути решения украинского вопроса. Но в итоге, когда все предложения были отвергнуты, РФ же и попытались выставить агрессором в сложившейся ситуации.
«Попытки предложить миру, настоять на реализации именно политико-дипломатического пути урегулирования ситуации вокруг Украины, аналитические выкладки, чем закончится снабжение киевского режима оружием, стравливание различных частей украинского сообщества и разделение Украины на части, были отвергнуты», — пояснила Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова подметила «российские» краски в видеообращении Зеленского.
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