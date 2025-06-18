Захарова: Иран из-за контратак на Израиль выставляется Западом как агрессор

Удары Ирана в ответ на атаки со стороны Израиля выставляются Западом как агрессия. Об этом рассказала Мария Захарова — официальный представитель МИД России в студии «Известий» на ПМЭФ-2025.

«Мы сейчас видим уникальную ситуацию, когда ответные удары Тегерана, которые всегда подчеркнуто идут именно как реакция на агрессивные действия израильской стороны, вот это преподносится западным сообществом как чуть ли ненападение», — заметила Захарова.

Она сказала, что подобную ситуацию можно было наблюдать и в отношении России. Наша страна семь лет показывала мирные пути решения украинского вопроса. Но в итоге, когда все предложения были отвергнуты, РФ же и попытались выставить агрессором в сложившейся ситуации.

«Попытки предложить миру, настоять на реализации именно политико-дипломатического пути урегулирования ситуации вокруг Украины, аналитические выкладки, чем закончится снабжение киевского режима оружием, стравливание различных частей украинского сообщества и разделение Украины на части, были отвергнуты», — пояснила Захарова.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова подметила «российские» краски в видеообращении Зеленского.